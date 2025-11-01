Persisten fallas en alumbrado público en avenida Hernán Cortés

Residentes de la avenida Hernán Cortés, ubicada en la colonia Industrial Aviación, expresaron su inquietud por las continuas fallas en el alumbrado público, pese a las labores de rehabilitación que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha llevado a cabo en diferentes tramos de la vía.

De acuerdo con los vecinos, la zona enfrenta de manera constante actos de vandalismo, principalmente el robo o corte de cables del sistema eléctrico, lo que deja amplias áreas a oscuras durante la noche. Esta situación ha incrementado la sensación de inseguridad entre los habitantes, quienes también reportan apagones frecuentes en colonias aledañas.

Asimismo, denunciaron que en las calles 11 y 13 se han registrado apagones repentinos que dejan sin luz a la colonia, afectando las actividades diarias de los residentes y evidenciando la vulnerabilidad del sistema de alumbrado en el sector.

De acuerdo con información de la Dirección de Servicios Municipales, hasta el 28 de octubre la Coordinación de Alumbrado Público atendió un reporte sobre un circuito apagado en la misma avenida, entre calle 11 y Pasaje Y. Tras revisar la instalación, el personal detectó que una línea aérea se había reventado a causa de la caída de un poste derivada de un accidente automovilístico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las labores de reparación incluyeron la reposición del tramo de línea dañada y la conexión de nuevas luminarias a otro poste, con lo cual se restableció la iluminación entre calle 5 y calle 13. Sin embargo, el segmento comprendido entre calle 4 y calle 5 continúa sin servicio, debido a que las lámparas resultaron afectadas por un cortocircuito provocado por el mismo incidente. El Ayuntamiento informó que el reemplazo de esas luminarias está programado para concluir la rehabilitación del circuito.

Mientras tanto, los habitantes de la zona piden a las autoridades municipales reforzar la vigilancia y emprender acciones que eviten nuevos actos vandálicos, además de garantizar un mantenimiento más duradero al sistema de alumbrado, con el fin de mejorar la seguridad y las condiciones de vida en este importante sector de la ciudad.