Persisten quejas vs. el Interapas por su trabajo en la colonia Los Fresnos

Los problemas con el suministro de agua potable, las fugas y los socavones, persisten en la colonia Los Fresnos, denunciaron vecinos afectados, quienes señalaron que están por cumplir un mes sin el servicio, debido a que el Interapas, no ha logrado identificar el origen del agua contaminada que llegaba por la red.

Los residentes reportaron que actualmente enfrentan calles abiertas, hundimientos y obras inconclusas, situación que atribuyen a la falta de coordinación entre el Interapas y el Ayuntamiento de Soledad.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, personal del organismo operador acudió en varias ocasiones a abrir distintos tramos de la calle Paseo de los Fresnos en busca de una posible fuga. Sin embargo, ingenieros del Interapas determinaron que no se encontró ninguna ruptura en la red.

Aunque en algunos puntos la vialidad fue repavimentada, en otra calle del mismo nombre el Ayuntamiento inició la semana pasada trabajos de pavimentación. No obstante, los vecinos aseguran que en esa zona también existen fallas en la red sanitaria, problema del cual el Interapas se deslindó.

En esa misma arteria, afirmaron que se han detectado al menos tres socavones que únicamente fueron cubiertos con escombro y llantas, sin atender de fondo el daño estructural.

Asimismo, denunciaron que el agua que llega a las viviendas continúa saliendo sucia y con mal olor, lo que genera molestia e incertidumbre entre las familias.

Los habitantes también reprocharon que el abasto mediante pipas ha sido irregular. En un principio, Interapas suspendió el envío de unidades, por lo que el Ayuntamiento de Soledad intervino para apoyar con algunas, aunque señalan que resultan insuficientes.

Durante una reciente visita de personal técnico del organismo, los vecinos mencionaron que el ingeniero encargado se comprometió a abrir la calle Acacias debido a que se observó la filtración de agua del drenaje, y se buscará localizar el punto exacto de la filtración. Además, se comprometieron a enviar dos pipas diarias mientras se realizan los trabajos.

También se prometió utilizar mangueras más largas para abastecer a los domicilios cuyos tinacos o aljibes se encuentran en patios interiores.

Los residentes lamentaron el deterioro general del sector y confían en que las autoridades encuentren el origen del problema para restablecer el servicio de manera regular.

Esperan que los compromisos asumidos por el personal del Interapas se cumplan esta misma semana, ya que la situación ha afectado a decenas de familias desde hace más de un mes.