Persisten rezagos en infraestructura en la zona norte

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, reconoció que la zona norte de la capital continúa presentando rezagos en servicios básicos e infraestructura, pese a los avances logrados en coordinación con la Dirección de Obras Públicas.

Urbina Aguilar recordó que meses atrás se mantenían reportes constantes de fallas en bacheo y pavimentación, especialmente en ese sector de la ciudad. Afirmó que gracias a un mayor diálogo entre dependencias y con la ciudadanía se lograron mesas de trabajo que permitieron atender parte de estas problemáticas.

“No hay duda de que cuando la comunicación se genera y la coordinación se da, las cosas funcionan”, señaló. Según la regidora, esa articulación facilitó una atención más puntual a las principales denuncias que se mantenían vigentes en la zona.

Sin embargo, reconoció que el esfuerzo aún es insuficiente. “Tenemos una deuda histórica con la zona norte”, expresó, al considerar que durante años este sector ha quedado al margen del desarrollo urbano.

