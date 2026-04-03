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Pescaderías a reventar en SLP por Viernes Santo

Compras de hasta 900 pesos saturan mercados

Por Rubén Pacheco

Abril 03, 2026 11:30 a.m.
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Pescaderías a reventar en SLP por Viernes Santo

Desde este jueves Santo y amaneciendo este viernes Santo, las pescaderías de la capital potosina se reportan a reventar, pues la población se abalanzó con los proveedores para obtener los insumos en la preparación de comida cuaresmeña.

En algunos centros de distribución como el mercado Hidalgo, los vendedores no se dan abasto para atender a los compradores que adquieren un promedio de entre 700 y 900 pesos en alimentos del mar.

Durante un recorrido por el complejo comercial, los consumidores adquieren principalmente camarón, filete de mero,  tilapia, pulpo, atún y bacalao.

Si bien el mero es de los productos más accesibles, algunas familias adquirieron el camarón y bacalao pese a ser de los más costosos, debido a que previamente ahorraron lo suficiente para tener los platillos de esta Semana Santa, según comentaron.

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Alta venta de mariscos


Algunos de las comidas típicas cuaresmeñas sonbacalao a la vizcaína; tortitas de camarón; pescado frito (mojarra, mero o tilapia); ceviches; potaje de vigilia (con garbanzos y bacalao); coctelería de camarón; ostiones; y pescado zarandeado, empanizado o frito.

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Al momento de comprar pescados y mariscos,  la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), recomienda en el caso de mejillones, ostras y ostiones, que la concha esté firme y bien cerradas, así como que los ostiones tengan color cenizo claro, y las almejas y mejillones, un tono amarillento.

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