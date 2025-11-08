logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Pide SEGE no llevara menores a clase con tos o gripa

Recoemdación dentro de los protocolos sanitarios en planteles educativos

Por Rubén Pacheco

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
Pide SEGE no llevara menores a clase con tos o gripa

Dentro de los protocolos sanitarios previstos en los planteles educativos, se recomienda a los padres, madres y tutores, no llevar a los escolares enfermos, a fin de evitar contagios grupales, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Enfatizó que cuando el alumnado acuda con síntomas o enfermo con algún padecimiento respiratorio, la instrucción en los filtros escolares, es regresarlo a su hogar para que se recupere a la brevedad y pueda reincorporarse. 

“Mas bien, pedirles a los padres de familia que, si ven estos síntomas, no los lleven para que no contagien a otros niños”, manifestó Torres Cedillo.

El funcionario estatal precisó que las direcciones de las escuelas tienen la instrucción de permitir llevar ropa abrigadora a las y los estudiantes, así como llevar el uniforme deportivo cuando corresponda el oficial.

Recordó que, por recomendación de los Servicios de Salud, desde el pasado 3 de noviembre se modificó el horario invernal, con lo cual, la entrada al turno matutino se recorrió media hora y la salida de vespertino se adelantó 30 minutos.

En lo que va de la temporada de influenza estacional 2025-2026, San Luis Potosí registra tres casos positivos de dicho padecimiento y 240 de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), según la Dirección General de Epidemiología (DGE).

