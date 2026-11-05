Piden acuerdos para uso responsable de celulares

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí buscará establecer acuerdos con las comunidades escolares para implementar las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la restricción del uso de teléfonos celulares en los planteles educativos, principalmente en secundarias y preparatorias, informó el titular de la Dirección de Educación Municipal, Joel Ramírez Díaz.

El funcionario señaló que, aunque el sistema educativo municipal tiene capacidad para definir sus propios criterios, deberá mantenerse alineado con el Programa Educativo Nacional y las disposiciones federales.

Por ello, adelantó que buscarán coordinarse con las inspecciones estatales de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria para establecer cómo se aplicarán las medidas en las escuelas municipales.

Ramírez Díaz reconoció que entre las problemáticas relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos en los planteles se encuentran el ciberbullying y las distracciones durante las actividades escolares, situaciones que, dijo, también se presentan en las escuelas municipales y forman parte de la realidad que enfrentan las comunidades educativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los estudiantes que incumplan las restricciones, consideró que primero deberán generarse acuerdos y conciencia sobre el uso responsable de estos dispositivos, con la participación de padres de familia y docentes, antes de recurrir a medidas disciplinarias.

También reconoció que los teléfonos celulares pueden tener una utilidad académica e incluso servir para documentar situaciones de violencia dentro o fuera de las escuelas, por lo que consideró necesario encontrar un punto de equilibrio.

Recordó que las disposiciones contemplan el uso de dispositivos con fines educativos cuando exista autorización docente y señaló que la implementación requerirá acuerdos particulares, especialmente en secundarias y preparatorias, donde se concentrarán los principales ajustes.