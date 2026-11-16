Piden atender fuga de aguas negras en pleno Centro Histórico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una fuga de aguas residuales sobre la calle Álvaro Obregón, en el Centro Histórico, ha generado afectaciones a peatones y comerciantes de la zona, principalmente a quienes se dedican a la venta de alimentos, por lo que ciudadanos hicieron un llamado a Interapas para atender el problema.

El escurrimiento se registra en el tramo comprendido entre las calles José María Morelos y Pavón y Mariano Escobedo, donde el agua proveniente de la red de drenaje se extiende sobre el arroyo vehicular y alcanza parte de las banquetas, lo que dificulta el tránsito de quienes caminan por el sector.

De acuerdo con los comerciantes de la zona, el agua acumulada cubre buena parte de la superficie empedrada de la vialidad y presenta escurrimientos a un costado de las tapas de los registros, situación que también afecta las condiciones de limpieza del entorno.

La problemática preocupa particularmente a los comerciantes de comida establecidos en este tramo, debido a que la presencia de aguas residuales cerca de sus negocios representa una condición desfavorable para sus actividades y para los clientes que acuden a consumir alimentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante esta situación, ciudadanos solicitaron la intervención de Interapas para que personal del organismo revise el origen de la fuga y realice las reparaciones necesarias, a fin de evitar que el escurrimiento continúe y se agraven las afectaciones a quienes transitan y trabajan en esta zona del primer cuadro de la ciudad.