logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden atender fuga de aguas negras en pleno Centro Histórico

El líquido residual escurren en la calle de Álvaro Obregón

Por Rolando Morales

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Piden atender fuga de aguas negras en pleno Centro Histórico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una fuga de aguas residuales sobre la calle Álvaro Obregón, en el Centro Histórico, ha generado afectaciones a peatones y comerciantes de la zona, principalmente a quienes se dedican a la venta de alimentos, por lo que ciudadanos hicieron un llamado a Interapas para atender el problema.

      El escurrimiento se registra en el tramo comprendido entre las calles José María Morelos y Pavón y Mariano Escobedo, donde el agua proveniente de la red de drenaje se extiende sobre el arroyo vehicular y alcanza parte de las banquetas, lo que dificulta el tránsito de quienes caminan por el sector.

      De acuerdo con los comerciantes de la zona, el agua acumulada cubre buena parte de la superficie empedrada de la vialidad y presenta escurrimientos a un costado de las tapas de los registros, situación que también afecta las condiciones de limpieza del entorno.

      La problemática preocupa particularmente a los comerciantes de comida establecidos en este tramo, debido a que la presencia de aguas residuales cerca de sus negocios representa una condición desfavorable para sus actividades y para los clientes que acuden a consumir alimentos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante esta situación, ciudadanos solicitaron la intervención de Interapas para que personal del organismo revise el origen de la fuga y realice las reparaciones necesarias, a fin de evitar que el escurrimiento continúe y se agraven las afectaciones a quienes transitan y trabajan en esta zona del primer cuadro de la ciudad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pensiones quitará el aval para sus préstamos en SLP
        Pensiones quitará el aval para sus préstamos en SLP

        Pensiones quitará el aval para sus préstamos en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Desde el 1 de diciembre, los derechohabientes podrán solicitar hasta 70 mil pesos sin aval.

        Colectivos ciclistas realizan rodada en memoria de víctimas en SLP
        Colectivos ciclistas realizan rodada en memoria de víctimas en SLP

        Colectivos ciclistas realizan rodada en memoria de víctimas en SLP

        SLP

        Rolando Morales

        La rodada reunió a organizaciones que demandan espacios protegidos para ciclistas y peatones en San Luis Potosí.

        Finanzas promete saldar adeudo con el Ceepac
        Finanzas promete saldar adeudo con el Ceepac

        Finanzas promete saldar adeudo con el Ceepac

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se presentará una propuesta presupuestaria al Ceepac y el Congreso aprobará la ampliación para cubrir el adeudo.

        Arranca la elección en SLP entre recelos y llamados a la imparcialidad
        Arranca la elección en SLP entre recelos y llamados a la imparcialidad

        Arranca la elección en SLP entre recelos y llamados a la imparcialidad

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Representantes políticos demandan condiciones equitativas y respeto a las decisiones electorales.