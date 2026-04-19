Piden obras en la avenida Tercera de López Mateos

Habitantes de diversas colonias del norte de la capital potosina han alzado la voz para denunciar la falta de infraestructura en una vialidad que, aseguran, podría convertirse en una solución importante al congestionamiento vehicular en la zona del Saucito.

Se trata de la calle conocida indistintamente como Tercera de Adolfo López Mateos y su conexión con Tulipán en la colonia Tercera Chica, la cual corre paralela a las vías férreas con dirección a Aguascalientes.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, esta vialidad permanece subutilizada y sin condiciones adecuadas de pavimentación ni conectividad, pese a su potencial para funcionar como una avenida continua desde la avenida 20 de Noviembre hasta el Periférico Norte.

Los vecinos señalan que de ser intervenida con la infraestructura necesaria, esta vía permitiría mejorar significativamente la movilidad en colonias como La Tuna, Las Flores, Los Magueyes, Torremolinos, El Vergel, Las Trancas y las distintas secciones de Las Terceras, entre muchas otras.

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Además, ayudaría a reducir la carga vehicular que actualmente se concentra en El Saucito y sus alrededores.

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de esta propuesta, explican, es que el derecho de vía colindante con las líneas del ferrocarril pertenece a la empresa Kansas City Southern de México, lo que ha frenado proyectos de urbanización en la zona.