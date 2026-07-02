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Analiza Conagua salidas a contrato con "El Realito"

El acueducto acumula 72 desperfectos desde 2021

Por Rubén Pacheco

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Analiza Conagua salidas a contrato con "El Realito"
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      Desde oficina centrales, se analizan dos salidas ante las continuas fallas en el servicio del acueducto El Realito, operado por Aquos El Realito S.A. de C.V., informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      El viernes pasado se reportó un nuevo desperfecto en el sistema hidráulico, con lo cual, el sistema acumula 72 fallas desde 2021.

      En entrevista, González Castillo refirió que el Área Jurídica de la Conagua evalúa dos propuestas: plantear una componenda mediática o promocionar una rescisión del contrato.

      El funcionario federal dijo que la federación busca generar "un norte, para la administración estatal, dado que es la entidad responsable de generar las acciones jurídicas procedentes".

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      "Estamos apoyando a Gobierno del Estado, porque tiene el tema de la concesión a la empresa española, del manejo del acueducto de El Realito", enfatizó.

      Derivado de las 21 fallas registradas alrededor de 2025 en la presa El Realito, se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a la compañía administradora por concepto de sanciones económicas, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) el pasado 10 de junio.

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      En tanto, en lo que va del 2026 se contabilizaron penalizaciones por alrededor de 14 millones de pesos por la suspensión del servicio durante cinco días en la capital potosina, complementó.

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