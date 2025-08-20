Plantean limpiar la presa San José

El gobierno estatal presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el proyecto de saneamiento de la presa San José y lo que sigue es esperar la respuesta, pero también se encuentra en la subdirección de Conagua, el caso del acueducto de la presa El Peaje, informó el director de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez Hernández.

El funcionario estatal recordó que se encuentra en etapa de seguimiento el saneamiento integral de la presa San José, pero es la dependencia federal quien precisará las fechas de la ejecución de obra.

Añadió que por ahora se encuentran en etapa de lo que el propio Gobierno del Estado llama fast track, para la inclusión de elementos descriptivos del proyecto de trabajo y de intervención en la limpieza del embalse, invadido frecuentemente por lirio acuático y residuos orgánicos.

Precisó que el diseño del proyecto debe incluir todos los aspectos que sean necesarios para que la Conagua tenga elementos adecuados que ayuden a generar el plan de licitación de la obra.

La limpieza de la presa San José, era el centro de discusión de competencias entre el gobierno municipal de la capital y el gobierno del estado y finalmente ésta última instancia se hizo cargo de trabajar el plan para la regeneración, que incluye el retiro de todo el lirio y la recuperación de caudal, afectado por el azolve que se ha venido acumulando desde el inicio del funcionamiento de la presa en el año 1904.