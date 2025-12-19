logo pulso
Poco efectivas, recomendaciones de la CEDH

En 2024, sólo dos servidores públicos fueron sancionados en consecuencia

Por Rubén Pacheco

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
De las 18 recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí en 2024, sólo dos servidores públicos resultaron sancionados como resultado de las mismas.

Según el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) 2025, las determinaciones del Órgano de Control Interno o la Contraloría estatal o municipal, consistieron en la destitución de ambos funcionarios.

Precisó que los trabajadores gubernamentales laboraban en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y como presidente municipal u homólogo, es decir, algún regidor.

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), complementó que el organismo autónomo obtuvo seis conciliaciones, emitió 266 medidas precautorias y presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con cifras de la Comisión Estatal, de los 18 documentos recomendatorios 11 corresponden a quejas en contra de ayuntamientos por falta de legalidad o de certeza jurídica y problemas ligados a la seguridad y las siete restantes hacia autoridades en materia educativa.

Un ejemplo de las violaciones de derechos humanos quedó documentado en la recomendación 08/2024, dirigida a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), en la cual se expone que un intendente de una escuela primaria abusó sexualmente de un alumno, en septiembre de 2023.

