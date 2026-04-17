Poco impacto en Pozos por reactivación del Realito

La Dirección de Servicios Municipales de Villa de Pozos precisó que sólo una franja de la colonia Azteca recibe, parcialmente, agua de la presa El Realito y que el resto del municipio depende del abasto por parte de Interapas, el cual sigue siendo deficiente.

Por consiguiente, el hecho de que el servicio del acueducto que viene desde Guanajuato se restaurara el pasado miércoles 15 benefició en poco o casi nada el abasto en las colonias del nuevo municipio.

A la fecha, el gobierno poceño debe surtir agua a por lo menos 15 colonias mediante camiones cisterna propios. Entre dichas colonias destacan la cabecera municipal, Las Mercedes, Prados de San Vicente segunda sección, Cielo Claro segunda sección, Los Silos, Ciudad 2000, El Palmar, Santa Bárbara, Villas Mallorca y el fraccionamiento Orquídea.

En dichos sectores, la principal preocupación de sus residentes es que el abasto de agua a través de la red pública no mejore, sino que, al contrario, se sufran mayores carencias del líquido ahora que inicia la temporada de calor que abarca los meses de mayo, junio, julio y agosto y que la temporada de lluvias no sea suficiente para recargar los acuíferos de la zona metropolitana.

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