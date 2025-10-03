Por exceso de ruido, 50 denuncias de tiendas, bares y restaurantes

El Departamento de Ecología municipal informó que en lo que va de la actual administración se han recibido alrededor de 50 denuncias por contaminación auditiva en distintos puntos de Soledad, principalmente en restaurantes, bares y tiendas que operan con música a altos volúmenes.

Yasmín Luna Barrios titular del área explicó que el personal atiende este tipo de reportes, realizando inspecciones con sonómetros para medir los decibeles emitidos y verificar que se ajusten a los parámetros permitidos, que en la mayoría de los casos no deben superar los 60 decibeles.

Detalló que las quejas ciudadanas más frecuentes provienen de establecimientos con bocinas colocadas durante todo el día, generando niveles de ruido por encima de lo permitido. “Dependiendo del caso, se emiten recomendaciones o sanciones, tomando en cuenta factores como el horario, la zona donde se ubica el negocio y si es un área habitacional”, precisó.

Hasta el momento, de las 50 denuncias registradas, al menos 10 han derivado en sanciones. Sin embargo, señaló que en muchos casos el incumplimiento se debe al desconocimiento de los ciudadanos sobre el impacto ambiental del ruido, por lo que también realizan labores de concientización.

En cuanto a los salones de eventos, dijo que se trabaja en coordinación con la Dirección de Comercio para incluir en los contratos de renta una leyenda que establezca el límite de volumen permitido, a fin de evitar molestias a terceros.