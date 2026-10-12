Por fin entregan rehabilitación de Prolongación Moctezuma

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A diferencia de miles de obras en la zona metropolitana, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona incumplió el compromiso de inaugurar formalmente la apertura de los trabajos de rehabilitación en la calle prolongación Moctezuma, ubicada al norte de la capital, iniciados hace más de un año.

En entrevista, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), confirmó que la vialidad ya se abrió a la circulación desde hace varias semanas, por lo tanto, ya es una obra entregada.

El exfuncionario municipal soledense justificó que la administración estatal no haya acudido a formalizar el protocolo convencional que suele realizar, debido a la agenda de Gallardo Cardona y de la propia dependencia.

"No (se dará en otras obras). Muchas se están inaugurando, pero depende de la agenda. A veces está muy saturada y no alcanza, sin embargo, no podemos esperar hasta que haya tiempo para inaugurarla", atajó.

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El 8 de julio del 2025, el Gobierno del Estado inició la reconstrucción de la calle, correspondiente al tramo Cruz Colorada y camino a Peñasco, donde anunció una inversión de más de 25 millones de pesos.

Del proyecto ejecutivo presentado por el estado, ya se colocó concreto en más de un kilómetro de longitud, la renovación de tomas de agua, el sistema de drenaje y el alumbrado led, y solo hace falta el retiro de montones de escombro, aplicación de pintura y colocación de otros implementos.