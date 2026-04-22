Por tormentas, resurgen baches en la Zona Industrial

Las lluvias que cayeron en la Zona Metropolitana el domingo y lunes pasados agravaron la problemática de los baches en diversas vialidades de la Zona Industrial del Potosí y de acuerdo con informes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) algunos hoyancos que ya existían se ampliaron hasta metro y medio, convirtiéndose en un riesgo para automovilistas y el transporte de carga.

Lluvias agravan baches en Zona Industrial y afectan vialidades

Al respecto, el actual presidente de la UUZI, Mario González Martínez, subrayó la necesidad de reforzar las acciones de mantenimiento vial para evitar mayores afectaciones a las empresas que forman parte de uno de los conglomerados industriales más importante del centro del país.

El dirigente de los industriales explicó que uno de los principales problemas generados por las lluvias es el incremento en el tamaño de los baches ya existentes, los cuales alcanzaron dimensiones de hasta metro y medio, representando un riesgo que no se logra identificar a tiempo debido a la presencia de agua lodosa, que impiden que sean vistos por los choferes.

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Problemas en vialidades estratégicas por baches y accidentes menores

Asimismo, el entrevistado señaló que en algunas vialidades estratégicas de la Zona Metropolitana se agravó la situación debido a accidentes menores, como la Vía Alterna y el Anillo Periférico o Circuito Oriente, donde se registraron complicaciones significativas en el tránsito de vehículos.