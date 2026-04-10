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Potosinos, más viejos y enfermos

Población de 50 años y más en México supera 32 millones, según ENASEM 2024.

Por Samuel Moreno

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Potosinos, más viejos y enfermos

El avance del envejecimiento en México comienza a reflejar presiones crecientes en estados como San Luis Potosí, donde el aumento de enfermedades crónicas y las brechas en acceso a servicios de salud perfilan un reto inmediato para el sistema público.

México enfrenta aumento de enfermedades crónicas por envejecimiento

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024, el país ya concentra una población de 32 millones de personas de 50 años y más, segmento que demanda cada vez más atención médica y servicios especializados. Esta tendencia, replicada a nivel estatal, anticipa un impacto directo en hospitales y centros de salud potosinos.

Retos en cobertura y atención médica en San Luis Potosí

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El informe advierte que padecimientos como la hipertensión afecta a 41.5% de esta población, mientras que la diabetes alcanza al 25.5%, ambos con una tendencia al alza en los últimos años.

Estas enfermedades, consideradas de alto costo y atención prolongada, representan una carga creciente para las instituciones públicas. A la par, aunque el acceso declarado a servicios médicos se ubica en 70.5%, la cobertura efectiva sigue dependiendo en gran medida de instituciones como el IMSS, lo que evidencia posibles limitaciones en capacidad y atención oportuna.

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