Sheinbaum presume que clan Taddei sigue en México
El gobierno federal mantiene abierta la investigación sobre contratos irregulares ligados a Guadalupe Taddei.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El gobierno federal presume que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, involucrados en un escándalo de corrupción, no han escapado y siguen en México. Además, se descartó que el llamado "clan Taddei" "lave" dinero para grupos criminales.
Tras la difusión de contratos irregulares ligados a Guadalupe Taddei Zavala y los contratistas José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si autoridades migratorias o del Gabinete de Seguridad han reportado una posible fuga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
-"No lo han comentado, pero pueden dar toda la información. Hasta ahora, no se ha comentado este tema para no dar mayor..."
-"¿Se supondría que siguen en México, que no han salido...?", se le insistió.
-"Sí, eso es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación", respondió durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre.
La mandataria federal también fue cuestionada sobre la investigación que presentó la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno y la posibilidad de que los hermanos Hernández Casillas "laven" dinero para el narcotráfico, lo que Sheinbaum Pardo descartó de inmediato.
"No se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo, lo que se está trabajando son a través del SAT y de la propia UIF, acciones de 'lavado' de dinero. No quiere decir que el lavado de dinero sea de la delincuencia organizada, sino, recursos de contratos, que a su vez son de manera ilegal puestos en otras cuentas, que a su vez van a otras cuentas", explicó al reiterar que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizan las características de las cuentas de estos presuntos criminales.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum presume que clan Taddei sigue en México
El Universal
El gobierno federal mantiene abierta la investigación sobre contratos irregulares ligados a Guadalupe Taddei.
Marina asegura más de una tonelada de cocaína
El Universal
Dos operativos frente a Chiapas y Oaxaca dejaron un detenido.
Córdova critica auditoría sobre corrupción en el INE
El Universal
El exconsejero sostiene que la revisión busca desviar la atención de la gestión de Taddei.