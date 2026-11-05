Sheinbaum presume que clan Taddei sigue en México

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El gobierno federal presume que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, involucrados en un escándalo de corrupción, no han escapado y siguen en México. Además, se descartó que el llamado "clan Taddei" "lave" dinero para grupos criminales.

Tras la difusión de contratos irregulares ligados a Guadalupe Taddei Zavala y los contratistas José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si autoridades migratorias o del Gabinete de Seguridad han reportado una posible fuga.

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-"No lo han comentado, pero pueden dar toda la información. Hasta ahora, no se ha comentado este tema para no dar mayor..."-"¿Se supondría que siguen en México, que no han salido...?", se le insistió.-"Sí, eso es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación", respondió durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre.La mandataria federal también fue cuestionada sobre la investigación que presentó la Secretaría Anticorrupción de Buen Gobierno y la posibilidad de que los hermanos Hernández Casillas "laven" dinero para el narcotráfico, lo que Sheinbaum Pardo descartó de inmediato."No se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo, lo que se está trabajando son a través del SAT y de la propia UIF, acciones de 'lavado' de dinero. No quiere decir que el lavado de dinero sea de la delincuencia organizada, sino, recursos de contratos, que a su vez son de manera ilegal puestos en otras cuentas, que a su vez van a otras cuentas", explicó al reiterar que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analizan las características de las cuentas de estos presuntos criminales.