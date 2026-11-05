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Pozos reporta que no detectó nuevos tiraderos

Gestión Ambiental revisa el reporte de una posible quema de residuos en la zona.

Por Leonel Mora

Noviembre 05, 2026 01:02 p.m.
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Pozos reporta que no detectó nuevos tiraderos
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      La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos informó que, hasta el momento, no ha identificado nuevos tiraderos clandestinos de basura en las inmediaciones del Tanque Tenorio, aunque aseguró que mantiene la revisión y atención de los reportes ciudadanos y periodísticos relacionados con posibles afectaciones al entorno.

      La dependencia municipal señaló que todas las denuncias recibidas están sujetas a verificación con el propósito de confirmar los hechos y determinar, en su caso, las acciones necesarias para proteger el medio ambiente.

      Respecto al presunto incendio o quema de residuos reportado el pasado fin de semana en la zona, indicó que ya revisa la información disponible para establecer si efectivamente ocurrió algún incidente y definir las medidas que procedan.

      Gestión Ambiental precisó que, cuando se detectan sitios utilizados para la disposición irregular de residuos, se realizan investigaciones para identificar a los responsables y aplicar las sanciones o procedimientos contemplados en la normativa ambiental vigente.

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      La dependencia reiteró el llamado a la población para evitar el depósito ilegal de basura y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo ambiental, a fin de atender oportunamente posibles focos de contaminación en el municipio.

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