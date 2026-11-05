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Sheinbaum: redadas migrantes influyeron en voto latino

El cambio en el voto latino hacia el Partido Demócrata se relaciona con acciones migratorias durante la administración Trump.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 01:06 p.m.
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Sheinbaum: redadas migrantes influyeron en voto latino
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      La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las redadas a migrantes, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ordenadas por Donald Trump, fueron un factor para que mexicanos votaran por el Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos que se realizaron el martes pasado.


      "Sí, es muy probable, recientemente han estado saliendo análisis de quién votó por qué partido político. Y mucho voto latino, entre ellos mexicanos, que tienen el derecho a votar en Estados Unidos o de origen mexicano que tienen derecho a votar en Estados Unidos y que habían votado por Trump en el 2024, ya no votaron por el Partido Republicano, votaron por el Partido Demócrata", destacó.

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      Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la Mandataria federal reiteró que "es muy probable" que mexicanos en Estados Unidos votaran por los demócratas luego de diversas redadas a migrantes avaladas por el Partido Republicano.
      "No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos, votaran ahora por el Partido Demócrata, pues tuviera que ver con esto: racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico", precisó Sheinbaum Pardo.

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