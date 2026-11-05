María Alicia Delgado mantuvo en secreto su enfermedad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

María Alicia Delgado mantuvo en secreto la enfermedad que padecía, muy pocas personas conocían su diagnóstico de cáncer, su amigo Carlos Bonavides, así como la esposa del actor, estuvieron muy cerca de María Alicia durante sus últimos meses de vida.

Nacida el 18 de marzo de 1949, sus amigos y colegas, quienes se dieron cita la noche de ayer en su velorio, la recordaron como una mujer muy agradable, divertida, amable y cariñosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La locutora mexicana, protagonista de distintos programas tanto cómicos como en series y telenovelas se mantuvo estoica hasta el final, amable con sus compañeros, aunque muchos notaron que estaba desmejorada desde hace tiempo.Carlos Bonavides lamentó la partida de su amiga, dijo que era una pérdida para la comedia bien pensada, la bien actuada, sin exagerar; recordó que durante seis años trabajaron juntos en "La señora presidenta", y a partir de entonces surgió una amistad.Compartió que durante los últimos tres meses de vida de María Alicia, él y su esposa la atendieron, tanto en su casa, en casa de ellos y en el hospital; la familia de la actriz llegó en el último momento."La atendimos en los últimos tes meses, tanto en su casa como en nuestra casa y en el hospital; sus familiares no los conocíamos, llegaron hasta el último momento".A María Alicia le planeaban hacer un homenaje, sin embargo éste no se realizó en vida porque comenzó a complicarse su estado de salud, sin embargo se llevará a cabo en los próximos días; la actriz será cremada porque así lo pidió, y sus restos descansarán junto al de sus padres en Monterrey.-----¿De qué murió María Alicia Delgado?Yodi Marcos, exesposa de Carlos Bonavides, y amiga muy cercana de María Alicia Delgado, detalló que el cáncer de páncreas que padecía ya había hecho mucha metástasis, la actriz no quiso atenderse cuando aún era tiempo, pues según revela, era muy miedosa y necia."Le atacó el cáncer. No quiso ella decir nada porque pues siempre fue así como muy reservada en sus cosas, desgraciadamente el cáncer era pues de los peores que hay. Era una persona muy necia y muy miedosa, nunca quiso atenderse cuando se le indicó que ella se sentía mal, le mandaron a hacer endoscopias, le mandaron a hacer este mil estudios y ella dijo, 'No, no me voy a hacer nada'", recordó.Detalló que por desgracia el cuadro se complicó porque María Alicia nunca quiso hacer quimios, no quiso tomar ningún tratamiento; era negativa a todas las medicinas, la única medicina que llegaba a tomar era paracetamol."Pero como se dejó mucho tiempo alcanzó a hacer muchas metástasis. Hizo metástasis en el hígado, hizo metástasis en el riñón. Hizo en el 85% del estómago".Yodi Marcos cuenta que un día que se sentía muy mal la llevó al hospital, el doctor que la atendió les dijo que la actriz se tenía que someter a una punción para sacarle y drenarle el agua que tenía en el estómago, pero no quiso.Le prohibió que la reanimaran o la entubaran, por lo que las cosas se hicieron como ella quiso; María Alicia Delgado tenía únicamente una preocupación, dejar solo a su hijo, pero su amiga Yodi le prometió que lo cuidaría."Sí, su única preocupación siempre hasta el día de hoy fue su hijo Rafa y yo le hice la promesa de que voy a estar al pendiente de él".En sus últimos días, la actriz estuvo trabajando en la serie " ¿Tú crees?"; debutó en la televisión en la década de 1980.