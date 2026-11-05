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Retiran 13 toneladas de basura de panteones de Pozos

Los cuatro cementerios recibieron más de 10 mil visitantes por Día de Muertos, sin daños reportados.

Por Leonel Mora

Noviembre 05, 2026 01:07 p.m.
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      Luego de las celebraciones del Día de Muertos, el gobierno de Villa de Pozos reportó un saldo positivo en los cuatro panteones municipales, que del 31 de octubre al 2 de noviembre recibieron poco más de 10 mil visitantes, sin que se registraran daños a la infraestructura de los camposantos ni afectaciones a lápidas o sepulturas.

      De acuerdo con información de la Coordinación de Panteones Municipales, el Panteón Municipal concentró cerca de seis mil asistentes y el de Los Jasso alrededor de cuatro mil, mientras que el Jardín del Descanso y el panteón de El Panalillo recibieron más de 300 visitantes cada uno.

      El personal de los cementerios mantuvo labores de limpieza antes, durante y después de las jornadas conmemorativas. Varias cuadrillas de Servicios Municipales apoyaron con recolección y mantenimiento, lo que permitió conservar en buenas condiciones los espacios destinados a la visita de las familias.

      Se retiraron 13 toneladas de residuos sólidos urbanos generados principalmente por la colocación de flores y ofrendas, así como por las labores de limpieza en las tumbas. Las autoridades informaron que tanto estos desechos como los que se continúen retirando en los próximos días serán trasladados al relleno sanitario operado por la empresa Vigue para su disposición final.

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