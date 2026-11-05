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Faltan 54 días para que Pablo Lyle recupere su libertad

El actor mexicano Pablo Lyle cumplirá cinco años de prisión por homicidio voluntario y enfrentará proceso migratorio con ICE.

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 12:55 p.m.
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       El 29 de diciembre, Pablo Lyle saldrá de la prisión en que ha estado privado de su libertad desde hace alrededor de cuatro años, sin embargo y, debido a que su estatus como migrante no está regularizado, en el momento de su salida, tendría que ser escoltado por agentes de ICE, los cuales lo trasladarían a un centro en donde definirán su situación.


      En 2023, el actor mexicano fue sentenciado a cinco años de prisión, por el delito de homicidio voluntario, sin embargo, ingresó a prisión desde 2022, luego de pasar tres años bajo arresto domiciliario.

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      Para la fecha en que salga de la Correccional Turner Guilford Knight, Lyle habrá pasado mil 547 días encarcelado y, si bien, como explicó un abogado, en "El gordo y la flaca", en ese momento, habrá cumplido por completo su condena, habrá todavía un asunto legal que tendrá que resolver; su situación como inmigrante.
      "Él no va a salir a la calle, porque él tiene una situación de inmigración, cuando sucede eso, no te sueltan a la calle, ellos se comunican con inmigración, con ICE y, los agentes de inmigración viene a la cárcel y te recogen desde la cárcel, y te llevan a una cárcel de ICE", explicó el abogado Carlos González.
      Sin embargo, explicó el perito en leyes, el proceso con ICE podría comenzar a adelantarse, mientras el actor sigue preso, pues, si busca permanecer en Estados Unidos, y no ser deportado, el proceso para que eso ocurra puede prolongarse por meses.
      En cambio, si Lyle desea volver a México, en cuando recupere su libertad, puede aceptar su deportación de forma voluntaria.
      "Sí está de acuerdo, él firma un documento diciendo ´sí, depórtenme de una vez y, él, sale en un par de día", ahondó.

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