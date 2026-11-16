Pozos mantendrá operativo de seguridad hasta mañana

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Con mayor presencia en instituciones bancarias, plazas comerciales, tiendas y otros puntos de alta concurrencia de personas, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, mantiene activo el operativo especial de vigilancia con motivo de El Buen Fin, estrategia que permanecerá vigente hasta mañana, martes 17 de noviembre.

El despliegue inició desde el jueves de la semana pasada y tiene como objetivo brindar seguridad a las familias que realizan compras, así como a quienes efectúan retiros, depósitos y otras operaciones financieras durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

De acuerdo con la corporación, los recorridos preventivos incluyen zonas comerciales y el exterior de sucursales bancarias, donde suele concentrarse un mayor flujo de personas y movimiento de efectivo.

Aunque todavía resta un par de días para la conclusión del operativo, la expectativa es que la jornada comercial transcurra con saldo blanco o, en el peor de los casos, únicamente con incidentes menores, como ha ocurrido en ediciones recientes de esta campaña de descuentos.

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Las autoridades recomiendan a los consumidores permanecer atentos a sus pertenencias y exhibir dinero.