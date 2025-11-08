Preparan desfile por la Revolución Mexicana en Soledad de G. S.

La Dirección de Educación y Acción Cívica dio a conocer que se afinan los preparativos para el tradicional Desfile Cívico-Deportivo con el que se conmemora la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Velia Guadalupe Castro Granja señaló que, para realizar este evento que celebrará su 125 aniversario, se tiene confirmada la participación de 21 escuelas, aunque la convocatoria se extendió para lograr alcanzar la meta de 25 planteles este año.

“Vamos a tener la participación, como cada año, de escuelas de los distintos niveles educativos”. En cuanto al recorrido, se prevé mantener el mismo trayecto de años anteriores, es decir, partiendo de la calle Hidalgo y continuando por Juárez hasta llegar a Corregidora. Sin embargo, se evalúa la posibilidad de integrar dos calles más al circuito para incluir las calles 2 de Abril y 5 de Mayo.

Para la realización del evento cívico y protocolario se contará con la presencia del gabinete legal y el acompañamiento de la Banda de Guerra y Escolta del Instituto Tecnológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, de manera coordinada se contará con la presencia de otras dependencias como Potección Civil y Guardia Civil Municipal, que se encargarán del cierre de calles y redirección ordenado del paso vehicular, así como brindar atención tanto a participantes como a las familias que acudan a disfrutar del desfile.