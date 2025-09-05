Presenta Colegio de Contadores Foro Antilavado

El Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí anunció para los días 26 y 27 de septiembre el Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, que involucrará a ocho entidades y catorce colegios de profesionistas.

Santiago Galván Espinosa, presidente del Comité Ejecutivo 2024-2025, informó que entre los ponentes se encuentran el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el titular del Órgano Interno de Control de la FGE de San Luis Potosí, Jesús Rafael Rodríguez López y el abogado Jorge Chessal Palau.

Además, habrá un panel con expresidentes de la Comisión Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción Centro - Occidente. En éste participan Jesús Padilla Nungaray, Gustavo Saucedo Cervantes, Ignacio Arias García, Carlos Bautista Sánchez y María Guadalupe Monreal Rodríguez, moderados por el anfitrión.

Se incluyen ponencias de Angélica María Ruiz López, quien preside la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contaduría Pública (IMCP) y Oscar Román quien hablará de tecnología y ciberdelincuencia.

Participan Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí.

Sin IVA, el foro regional presencial costará 3700 pesos para asociados sin adeudo, y de manera virtual costará 3500. Para empleados de asociados, de manera presencial pagarán 3890 y virtual 3680; le siguen los no asociados con 4520 pesos de manera presencial y de 4270 en la forma virtual.

Los pasantes pagarán 1800 en presencial y 1600 en virtual.