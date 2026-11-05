Presenta Enrique Galindo el XIX Festival Letras de SL

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó ante medios de comunicación de la Ciudad de México, la XIX edición del Festival Letras en San Luis, que del 23 al 27 de noviembre reunirá a destacados escritores nacionales e internacionales y proyectará a la capital potosina como un referente de la actividad literaria y cultural.

Durante la presentación, Galindo destacó que esta edición llega en un momento relevante para la vida cultural de San Luis Capital, que cuenta con tres reconocimientos vinculados con la UNESCO: Ciudad Patrimonio, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa en Literatura. Subrayó que esta distinción en materia literaria representa una oportunidad para fortalecer la proyección nacional e internacional de la ciudad.

En la presentación también estuvieron Martín Juárez Córdova, director de Cultura Municipal; Víctor Manuel Mendiola, curador del festival, y Laura Barrera, quien encabeza las lecturas del encuentro. Asimismo, asistieron escritores participantes, entre ellos el español José María Micó; los mexicanos Ana García Bergua, Francisco Hinojosa, Rafael Pérez Gay y David Toscana, así como la escritora potosina Socorro Venegas.

La dimensión internacional del festival se refleja en la participación de autores de cinco países. Por México estarán Gonzalo Celorio, Aura García-Junco, Verónica Llaca, Carlos René Padilla y Eduardo Antonio Parra; por España, Luis Alberto de Cuenca y Rosa Montero; por Colombia, Piedad Bonnett; por Argentina, Martín Kohan, y por Cuba, Elaine Vilar Madruga.

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El Presidente Municipal señaló que el encuentro tendrá como características la presencia de autores de reconocido prestigio y una política de inclusión para que personas ciegas o con debilidad visual puedan disfrutar de las actividades mediante recursos de audiodescripción. Añadió que el festival también contribuye a mantener y fortalecer la distinción de San Luis Capital como Ciudad Creativa en Literatura.

Galindo Ceballos afirmó que la convocatoria del Festival Letras en San Luis trasciende el ámbito local, al atraer visitantes de distintas partes del país y del extranjero, quienes podrán conocer también la riqueza histórica, arquitectónica, gastronómica y cultural de la ciudad. Las actividades se desarrollarán del 23 al 27 de noviembre en diferentes espacios de la capital potosina.