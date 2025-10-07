logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presenta Gama B. su agenda para segundo año legislativo

La intención es responder a los problemas más urgentes de la ciudadanía

Por Samuel Moreno

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Presenta Gama B. su agenda para segundo año legislativo

El diputado Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, presentó este lunes su agenda para el segundo año legislativo en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con la intención de responder a los problemas más urgentes de la ciudadanía y fortalecer la justicia, los derechos humanos y la democracia.

Gama señaló que el estado y el país enfrentan retos históricos dónde señaló la inseguridad, desigualdad, falta de oportunidades y vacíos en salud, educación, vivienda y empleo digno. “La agenda pública debe responder a las verdaderas causas de la ciudadanía. Queremos poner a las personas al centro y sus causas al frente”, afirmó.

Entre los ejes principales de la agenda destacan la creación de un Sistema Estatal de Cuidados para apoyar a quienes cuidan a otros, la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros y libres de violencia, y el impulso a la salud integral que incluya diversidad sexual y salud mental juvenil. 

También propone garantizar protocolos claros de atención y accesibilidad para personas con discapacidad, mejorar los servicios de asistencia social para adultos mayores y reforzar la justicia y la seguridad, con especial atención a casos de acoso sexual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia económica y ambiental, Gama apuesta por el apoyo a PYMES, al campo y a sectores como el motociclismo, mientras que plantea políticas para proteger el agua, el medio ambiente y a los animales. La agenda también contempla mejorar la transparencia institucional, garantizar paridad de género y ampliar el acceso a la cultura, así como brindar protección a los connacionales migrantes.

El legislador cerró su presentación con un llamado a la unidad; “La política está para servir y no para servirse. La Fuerza Naranja va en grande porque va al lado de la gente”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan 80 INEs falsas en antros
Detectan 80 INEs falsas en antros

Detectan 80 INEs falsas en antros

SLP

Rolando Morales

Dice Galindo Ceballos que hay empresarios que tienen tecnología para detectarlas

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC
Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

Fortalecer el comercio, la propuesta para el T-MEC

SLP

Martín Rodríguez

La Canaco-Servytur destaca la importancia del comercio internacional en el estado.

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales
Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

Interviene la SSPC 30 cruces peatonales

SLP

Rolando Morales

LUCCA y el sistema que no supo protegerlo
LUCCA y el sistema que no supo protegerlo

LUCCA y el sistema que no supo protegerlo

SLP

Naomi Alfaro

Disputa de custodias y complejidad del entramado legal atrapa a un menor de 4 años de edad