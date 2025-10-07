Presenta Gama B. su agenda para segundo año legislativo

El diputado Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, presentó este lunes su agenda para el segundo año legislativo en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con la intención de responder a los problemas más urgentes de la ciudadanía y fortalecer la justicia, los derechos humanos y la democracia.

Gama señaló que el estado y el país enfrentan retos históricos dónde señaló la inseguridad, desigualdad, falta de oportunidades y vacíos en salud, educación, vivienda y empleo digno. “La agenda pública debe responder a las verdaderas causas de la ciudadanía. Queremos poner a las personas al centro y sus causas al frente”, afirmó.

Entre los ejes principales de la agenda destacan la creación de un Sistema Estatal de Cuidados para apoyar a quienes cuidan a otros, la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros y libres de violencia, y el impulso a la salud integral que incluya diversidad sexual y salud mental juvenil.

También propone garantizar protocolos claros de atención y accesibilidad para personas con discapacidad, mejorar los servicios de asistencia social para adultos mayores y reforzar la justicia y la seguridad, con especial atención a casos de acoso sexual.

En materia económica y ambiental, Gama apuesta por el apoyo a PYMES, al campo y a sectores como el motociclismo, mientras que plantea políticas para proteger el agua, el medio ambiente y a los animales. La agenda también contempla mejorar la transparencia institucional, garantizar paridad de género y ampliar el acceso a la cultura, así como brindar protección a los connacionales migrantes.

El legislador cerró su presentación con un llamado a la unidad; “La política está para servir y no para servirse. La Fuerza Naranja va en grande porque va al lado de la gente”.