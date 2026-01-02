logo pulso
Presenta Pablo Saavedra libro dirigido a agentes inmobiliarios

Por Martín Rodríguez

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A

Pablo Saavedra Sada, ex presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), presentó el libro “Vender Inmuebles es Vender Confianza”, un desarrollo formador de asesores inmobiliarios, de manera que comparte principios, técnicas y una relatoría de historias reales de la actividad inmobiliaria.

“¿Se nace asesor inmobiliario… o se convierte uno en el camino?”, dice Pablo Saavedra.

Agregó que en México y Latinoamérica, miles de personas entran al sector cada año buscando vender propiedades, pero solo unos pocos descubren la verdad que transforma sus resultados para siempre.

Recuerdo que los agentes inmobiliarios no venden casas, venden confianza y se convierten en acompañantes de decisiones de vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este libro, Pablo Saavedra Sada, líder inmobiliario con más de 30 años de experiencia en CDMX, Toluca, Guanajuato, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, comparte los principios, técnicas, historias reales y estrategias que lo llevaron a convertirse en uno de los formadores más respetados del país. No desde la teoría, sino desde la calle, el territorio, los clientes difíciles, las crisis, los grandes cierres… y las grandes lecciones.

Añade que ese no es un libro sobre “cerrar ventas”, sino una herramienta para servir, conectar, escuchar y transformar.

Dentro de las páginas del libro, Pablo Saavedra, coloca información disponible acerca de por qué la confianza es la mejor estrategia comercial, cómo conectar con compradores y vendedores desde la transparencia, cómo aplicar SPIN Selling al mercado inmobiliario mexicano, cómo leer emociones, frenos internos y señales de compra, técnicas reales para conversaciones difíciles y negociaciones complejas.

