Presentan el Automotive Connection

Más de un centenar de empresas se preparan para iniciar este miércoles el foro de la industria automotriz Automotive Connection Potosí, el principal escaparate del centro del país para atraer inversiones y reforzar la conectividad entre prestadores de servicios y las empresas tanto de ensamble como de venta de vehículos. Al evento se sumarán empresas de las ciudades industriales del Bajío y el centro del país.

El encuentro inicia este miércoles 12 y concluye este jueves 13 de noviembre en el Centro de Negocios Potosí. En el panel de discusión para construir competitividad participarán el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez; Alberto Rosales como director de operaciones de Lear, Mario Santi Esteban como presidente de la empresa Musashi, Marek Meister por parte de Phinia y Rogelio Palazuelos por parte de Martinrea.

Viene una conferencia magistral directamente de BMW Group, por parte del presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, Harald Gottsche. Será impartido un taller especializado de técnicas de negociación y herramientas de prospección, a cargo de Dietter Enríquez, propietario de la franquicia Sandler y Ricardo Vivero, CEO del Cluster Industrial.

El director de Tec Mobility Solutions del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Fermín Fernando Mójica, impartirá una conferencia de scrum motion parte de la agilidad que mueve la ingeniería automotriz.

El director de vehículos eléctricos para General Motors de México, Adrián Enciso, impartirá la conferencia magistral “Conectando el futuro”.

Por otra parte, en el panel de discusión Supply Chan 360: colaboración tier 1, desarrollará el tema de las cadenas de suministro el empresario Gabriel Padilla; el director de compras y red de proveedores de BMW Group, Francisco Alcalá; el vicepresidente de Bosch, Pietro Morgante; la gerente de planta de Waukeshs Metal Products, Marlene Errejón y Oziel Morales por parte de JTekt.

La consultora de recursos humanos de Chat Social Consultores, Lourdes Quijas, dirigirá el taller especializado “Cultura organizacional: Clave para generar confianza y oportunidades de negocio”.