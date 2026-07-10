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Presentarán proyecto de peatonalización

Por Flor Martínez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Presentarán proyecto de peatonalización
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      El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene listo el proyecto para peatonalizar el primer cuadro de la cabecera municipal, el cual, será  presentado en los próximos días a los habitantes y comerciantes de la zona centro, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, aunque reconoció que podría haber personas inconformes con dicho proyecto.

      El edil explicó que la propuesta contempla intervenir los alrededores de la Plaza Principal, por lo que se prevén modificaciones a la circulación vehicular y cambios de sentido en algunas vialidades para permitir la peatonalización del área.

      No obstante, aclaró que antes de iniciar el proyecto se dará a conocer el plan a los residentes del primer cuadro, al asegurar que la administración cuenta con el respaldo de la mayoría de las personas que habitan en ese sector.

      Sostuvo que la intervención busca generar una transformación urbana y beneficiar la actividad comercial de los negocios ubicados alrededor de la plaza, al considerar que el proyecto incrementará la afluencia de visitantes.

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      Asimismo, dijo que posiblemente habrá comentarios de cierto grupo de personas que se opongan a que se peatonalicen las calles; sin embargo, consideró que la inconformidad en ocasiones es con otros fines, por lo que aseguró que el gobierno municipal continuará con el proyecto al considerar que cuenta con el apoyo mayoritario de los habitantes de la zona.

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