Claudia Sheinbaum viaja a China para cumbre APEC 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viaja este domingo a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a realizarse en Shenzhen, China, donde tendrá diversas actividades y encuentros bilaterales.

De acuerdo con su agenda, Sheinbaum Pardo presentará el Plan México y sostendrá reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, así como con Canadá, Australia y Vietnam.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La titular del Ejecutivo federal detalló que tiene contemplado participar en tres actividades principales: la primera es una conferencia que dará en esta reunión de líderes empresariales."Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y lo que significan también las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado, y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país", expuso en su mañanera.Claudia Sheinbaum también será la oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados en la APEC."Y la tercera ya es la reunión de la APEC, donde participan todos los jefes de Estado. Y ahí vamos a hablar de la importancia de tener una relación basada en la cooperación para el desarrollo, esa es la visión que siempre ha tenido México, de complementariedad de las economías, de garantizar el desarrollo de todos los países", agregó.Además, participará en la plenaria de líderes donde se plantea discutir la construcción de una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos.Detalló la mandataria federal que en la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de China, el Gobierno de México está interesado en colaborar en diferentes temas como hospitales inteligentes de China para incorporar este modelo en el país.También sobre medio ambiente, economía circular y transformación de la basura."Viajamos hacia Shenzhen para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026; la agenda de actividades incluye reunión con empresarios de países miembros."Además, participaré en la conferencia de prensa matutina para informar avances de este encuentro internacional", dijo la Presidenta en sus redes sociales este domingo al compartir un video de su viaje.Señaló que con China son 14 horas de diferencia."Les voy a ir platicando, búsquenme en la mañanera, ahí les voy a comentar", señaló.