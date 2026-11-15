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Vehículo colisiona contra remolque en el bulevar México-Laredo

Los involucrados, vecinos de Vergel y Tamazunchale, llegaron a un acuerdo tras el percance.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 15, 2026 11:57 a.m.
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Vehículo colisiona contra remolque en el bulevar México-Laredo
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      CIUDAD VALLES. Ocurrió un choque por alcance entre un vehículo particular y una camioneta con remolque, en el bulevar México-Laredo.

      Iban a dar las 6 de la mañana cuando los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un percance que sucedió en el bulevar, entre las calles Comonfort y 16 de Septiembre.

      Un hombre identificado como Fidel "N", vecino de la colonia Vergel, conducía un vehículo Kia azul, con dirección de norte a sur.

      Pero, antes de llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre, terminó chocando contra el remolque de una camioneta Nissan roja, conducida por Martín "N", con domicilio en Tamazunchale.

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      Los socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a los ocupantes del sedán, quienes, de milagro, no tenían lesiones graves.

      Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero al final los involucrados llegaron a un acuerdo.

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