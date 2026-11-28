Messi y el Inter Miami quedan eliminados en la MLS
Columbus Crew avanzó pese a ser séptimo en la Conferencia Este y espera rival en siguiente fase.
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El viernes el Inter Miami se despidió en primera ronda de los playoffs de la MLS al ser derrotado por 1-0 por el Columbus Crew, lo que significa que el año futbolístico de Lionel Messi llegó a su fin.
Eliminación de Inter Miami en playoffs MLS
Para las Garzas fue imposible remontar el marcador global -habían perdido 3 a 0 la ida- y así se despidieron de la corona, por lo que habrá un nuevo campeón del futbol estadounidense.
El entrenador Kily González optó por dejar a Luis Suárez en la banca, y al ataque Germán Berterame no tomó esa oportunidad para marcar la diferencia y llevarse los reflectores. De hecho, el único gol del Inter Miami había sido del brasileño Casemiro, pero fue anulado por fuera de lugar.
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Gol decisivo de Columbus Crew y avance en playoffs
El partido estaba igualado, pero Columbus abrió el marcador gracias a un centro de Zaroury que fue conectado por Santiago Rodríguez para convertir el 1-0. Con el resultado, el Crew avanzó pese a haber terminado séptimo en la Conferencia Este y aguardará por el ganador de New England Revolution y Philadelphia Union.
Para Lionel Messi este es el fin de su año futbolístico de forma oficial. Un año en el que jugó la Copa del Mundo con Argentina, llegó -y perdió- la final, y se despidió oficialmente de la Albiceleste. Sin embargo, se espera que a fin de año juegue el partido exhibición organizado por Carlos Tévez en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, donde podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo.
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