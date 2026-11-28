Piden a Interapas conectar drenaje de la Cofradía a PTAR
Familias enfrentan inundaciones con aguas residuales y nueva contingencia
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La Comisión Estatal del Agua (CEA) exigió al organismo operador Interapas autorizar y permitir la conexión de la red de drenaje sanitario de este desarrollo habitacional a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Norte, ubicada junto al fraccionamiento, a fin de evitar nuevas afectaciones a la población y riesgos para su salud.
Las lluvias registradas durante las últimas 48 horas, asociadas al frente frío número 8 y a la primera tormenta invernal de la temporada, agravaron nuevamente la situación.
La CEA cuestionó que Interapas no haya permitido la conexión de la red de drenaje sanitario del fraccionamiento a la PTAR Norte, a pesar de que se cuenta con los requisitos y trámites necesarios para llevarla a cabo.
Esta falta de autorización ha impedido resolver un problema que mantiene en condiciones de vulnerabilidad a las familias, quienes han enfrentado cuatro inundaciones con sus propias aguas residuales y ahora una nueva contingencia derivada de las precipitaciones pluviales.
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Ante este escenario, la Comisión Estatal del Agua hizo un llamado a Interapas para que asuma su responsabilidad y deje de impedir la conexión de la red sanitaria a la PTAR Norte.
Finalmente, la CEA informó que habitantes del fraccionamiento La Cofradía preparan una denuncia colectiva contra Interapas por los daños y perjuicios ocasionados, tanto a su salud como a sus bienes materiales.
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