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El Flow Fest 2026 está a solo unas horas de comenzar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí te decimos todo lo que debes de saber de cara al festival de música urbana para que no tengas percances a la hora de entrar.

Este año los headliners son variados, desde el reggaetón viejito con Kevin Roldán, Anuel AA o Checho Corleone, pasando por el regional de Grupo Frontera y Gabito Ballesteros, hasta la nueva ola mexa con El Bogueto y El Malilla.

Los horarios del Flow Fest 2026 ya están disponibles. Para que puedas organizar tu recorrido y no te pierdas las presentaciones de tus artistas favoritos, aquí te compartimos la programación completa de cada escenario para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre

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Escenario Coca-Cola

15:00 – 15:30: Cael Roldán

15:50 – 16:25: Flvckka

16:40 – 17:20: Uzielito Mix

17:45 – 18:25: Kevin Roldán

18:50 – 19:35: Zion

20:05 – 20:55: El Bogueto

21:25 – 22:20: Manuel Turizo

22:50 – 00:05: Grupo Frontera

00:45 – 02:00: Anuel AA

Escenario Sprite

15:25 – 16:05: Alanis Yuki

16:20 – 17:00: Loyaltty

17:20 – 18:00: Ken-Y

18:20 – 19:05: Clarent

19:30 – 20:20: Tokischa

20:45 – 21:35: Ñengo Flow

22:25 – 23:25: Chencho Corleone

23:55 – 01:10: Tito Double P

Escenario Coca-Cola Sessions

19:35 – 20:05: Eslabón Armado

20:55 – 21:25: Gabito Ballesteros

22:20 – 22:50: Tainy

Escenario Dembow Vicky's / Tichys

15:00 – 15:30: Lucas Gael

15:45 – 16:15: Tobal MJ

16:35 – 17:05: Lauty Gram

17:20 – 18:00: Seven Kayne

18:20 – 19:05: Eme Malafe

19:25 – 20:05: Legallyrxx

20:25 – 21:00: Six Sex

21:20 – 22:05: C.R.O

22:25 – 23:05: Sinaka

23:25 – 00:05: Denna La Porri

00:35 – 01:35: MC Davo

Escenario Little Caesars

15:10 – 15:50: Pepo Mix

16:05 – 16:45: Ivy Wavy

17:00 – 17:50: Daizak

18:05 – 18:45: Yurgenis

19:00 – 19:50: Maracuyá

19:50 – 20:40: DJ Blass & DJ Aza ("El Sandunguero")

20:55 – 21:40: Chzter

21:55 – 22:45: Ikoniko

23:00 – 23:50: DJ Ishi

23:50 – 00:50: Mami Pistola

Para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, puedes utilizar automóvil particular, taxi o servicios de transporte por aplicación. Sin embargo, considera que habrá una alta afluencia de asistentes, por lo que el tráfico y la disponibilidad de estacionamiento podrían complicar tu llegada.

Una de las opciones más prácticas es el Metro. Para llegar, busca la conexión con la Línea 9 (café) y desciende en la estación Ciudad Deportiva, ubicada a unos metros del recinto. Desde ahí podrás caminar hasta los accesos del festival.

¿Qué sí y qué no llevar al Flow Fest?

Como en otros festivales y eventos masivos de la Ciudad de México, el Flow Fest cuenta con restricciones sobre los objetos que pueden ingresar al recinto. Para evitar contratiempos durante la revisión de seguridad, es importante que prepares tus pertenencias y dejes en casa todo aquello que no está permitido.

Objetos permitidos:

Celulares

Baterías externas

Bolsas pequeñas

Maquillaje compacto

Tapones para los oídos

Medicamentos con receta médica

Objetos prohibidos:

Cámaras profesionales

Alimentos y bebidas

Mochilas grandes

Cigarros electrónicos

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Paraguas