Flow Fest 2026: horarios, cómo llegar y lo que debes saber
El festival urbano contará con artistas como Kevin Roldán, Anuel AA y Grupo Frontera en dos días de música.
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El Flow Fest 2026 está a solo unas horas de comenzar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí te decimos todo lo que debes de saber de cara al festival de música urbana para que no tengas percances a la hora de entrar.
Este año los headliners son variados, desde el reggaetón viejito con Kevin Roldán, Anuel AA o Checho Corleone, pasando por el regional de Grupo Frontera y Gabito Ballesteros, hasta la nueva ola mexa con El Bogueto y El Malilla.
Los horarios del Flow Fest 2026 ya están disponibles. Para que puedas organizar tu recorrido y no te pierdas las presentaciones de tus artistas favoritos, aquí te compartimos la programación completa de cada escenario para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre.
Sábado 28 de noviembre
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Escenario Coca-Cola
15:00 – 15:30: Cael Roldán
15:50 – 16:25: Flvckka
16:40 – 17:20: Uzielito Mix
17:45 – 18:25: Kevin Roldán
18:50 – 19:35: Zion
20:05 – 20:55: El Bogueto
21:25 – 22:20: Manuel Turizo
22:50 – 00:05: Grupo Frontera
00:45 – 02:00: Anuel AA
Escenario Sprite
15:25 – 16:05: Alanis Yuki
16:20 – 17:00: Loyaltty
17:20 – 18:00: Ken-Y
18:20 – 19:05: Clarent
19:30 – 20:20: Tokischa
20:45 – 21:35: Ñengo Flow
22:25 – 23:25: Chencho Corleone
23:55 – 01:10: Tito Double P
Escenario Coca-Cola Sessions
19:35 – 20:05: Eslabón Armado
20:55 – 21:25: Gabito Ballesteros
22:20 – 22:50: Tainy
Escenario Dembow Vicky's / Tichys
15:00 – 15:30: Lucas Gael
15:45 – 16:15: Tobal MJ
16:35 – 17:05: Lauty Gram
17:20 – 18:00: Seven Kayne
18:20 – 19:05: Eme Malafe
19:25 – 20:05: Legallyrxx
20:25 – 21:00: Six Sex
21:20 – 22:05: C.R.O
22:25 – 23:05: Sinaka
23:25 – 00:05: Denna La Porri
00:35 – 01:35: MC Davo
Escenario Little Caesars
15:10 – 15:50: Pepo Mix
16:05 – 16:45: Ivy Wavy
17:00 – 17:50: Daizak
18:05 – 18:45: Yurgenis
19:00 – 19:50: Maracuyá
19:50 – 20:40: DJ Blass & DJ Aza ("El Sandunguero")
20:55 – 21:40: Chzter
21:55 – 22:45: Ikoniko
23:00 – 23:50: DJ Ishi
23:50 – 00:50: Mami Pistola
Para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, puedes utilizar automóvil particular, taxi o servicios de transporte por aplicación. Sin embargo, considera que habrá una alta afluencia de asistentes, por lo que el tráfico y la disponibilidad de estacionamiento podrían complicar tu llegada.
Una de las opciones más prácticas es el Metro. Para llegar, busca la conexión con la Línea 9 (café) y desciende en la estación Ciudad Deportiva, ubicada a unos metros del recinto. Desde ahí podrás caminar hasta los accesos del festival.
¿Qué sí y qué no llevar al Flow Fest?
Como en otros festivales y eventos masivos de la Ciudad de México, el Flow Fest cuenta con restricciones sobre los objetos que pueden ingresar al recinto. Para evitar contratiempos durante la revisión de seguridad, es importante que prepares tus pertenencias y dejes en casa todo aquello que no está permitido.
Objetos permitidos:
Celulares
Baterías externas
Bolsas pequeñas
Maquillaje compacto
Tapones para los oídos
Medicamentos con receta médica
Objetos prohibidos:
Cámaras profesionales
Alimentos y bebidas
Mochilas grandes
Cigarros electrónicos
Objetos punzocortantes
Aerosoles
Paraguas
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