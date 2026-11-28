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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) revisará las condiciones de accesibilidad que deberán tener las casillas electorales, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), ante las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual para identificar las candidaturas y emitir su voto sin ayuda de terceros.

La presidenta del organismo, Paloma Blanco López, informó que actualmente trabajan en la identificación del número total de casillas y de los requerimientos que necesitará cada una, con el propósito de determinar el equipamiento necesario para atender a las personas con discapacidad.

Explicó que en elecciones anteriores se han utilizado herramientas de accesibilidad, como cartillas e instrumentos en sistema braille, además de otros mecanismos de información dirigidos a personas ciegas o con debilidad visual.

Sin embargo, no detalló si se contempla incorporar nuevos recursos para garantizar que puedan distinguir las opciones de las boletas electorales.

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El tema tomó relevancia luego de que Ismael Esqueda, representante de la Red Nacional de Ciegos (Renac) en San Luis Potosí, denunciara que los mecanismos disponibles no les permiten identificar por quién están votando, situación que los obliga a solicitar ayuda de otra persona para marcar su sufragio.

La revisión de las necesidades de cada casilla se realizará mediante la coordinación entre las autoridades electorales, aunque permanece el señalamiento sobre cómo garantizar que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera plenamente autónoma.