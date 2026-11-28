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El inicio de Mauricio Pochettino está lejos de ser el deseado, aunque quizás esté siendo el esperado por lo que todos sabían que se iba a encontrar en este equipo, sin rumbo y sin capacidad de reacción. Los 'Diablos Rojos', que no levantan cabeza y dormirán otra jornada en descenso, fueron goleados por el Brentford (0-4) y suman dos derrotas y un empate desde la llegada del argentino al banquillo.

Manchester United sigue en crisis tras goleada ante Brentford

Y la pregunta es ¿cómo va a levantar esto Pochettino? Porque la sensación es que el problema es de raíz y supera a cualquier entrenador. Lo visto ante el Brentford, un partido sin alma, con jugadores que no se lo creen y vencidos en todas las facetas, no es muy diferente a lo que se vio con Michael Carrick y antes con Rúben Amorim, Erik Ten Hag y varios otros. Es la misma historia de siempre, pero con diferente protagonista.

Pochettino ha tratado de imponer sus ideas y sorprendió este sábado con la alineación en punta de Joshua Zirkzee en detrimento de los suplentes Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero ni aun así.

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Después de que Harry Maguire se estrellara en el larguero y Anthony también tuviera un balón en la madera, las urgencias defensivas de este equipo salieron a relucir. Callum Wilson, un futbolista que tiene ya 34 años y que venía al Brentford para ser suplente, le hizo el lío a los dos centrales y con un disparo centrado batió al discutido Senne Lammens.

Minutos después, era otra vez Wilson el que marcaba al belga, aunque en esta ocasión a puerta vacía después de que Dango Ouattara sentara a Lisandro Martínez y le sirviera el tanto en bandeja.

Demasiado sencillo para el Brentford, que no sufrió a partir de ahí más allá de un disparo al larguero de Youri Tielemans al inicio de la segunda mitad.

Detalles del partido y desempeño de los jugadores

El United no transmite nada y tuvo fortuna de que el árbitro no vio un penalti claro de Leny Yoro sobre Kevin Schade, aunque la goleada sí que la completó Kristoffer Ajer a la salida de un córner. De nuevo, la defensa de los 'Red Devils' estuvo demasiado floja.

Misma historia que en el cuarto, una preciosa vaselina de Schade en el tiempo de descuento que puso la puntilla para que los aficionados que aún resistían en el estadio terminaran de irse. Historia para el Brentford, con una goleada de aúpa; bochorno para el United.

Con esta derrota, el balance desde que llegó Pochettino es una goleada por 4-0 contra el Liverpool, un empate contra el Sporting de Portugal y este desastre en casa, en la que además era la presentación de Pochettino en Old Trafford. Su luna de miel se ha acabado y el United suma ya diez jornadas de Premier sin ganar. Solo suman un triunfo en liga, contra el Ipswich Town, y van a acabar otro fin de semana en puestos de descenso. Con ocho puntos, son penúltimos.

El Brentford continúa su escalada y es quinto con veinte puntos, a uno de los puestos de Liga de Campeones, aunque el Liverpool aún tiene que jugar.

- Ficha técnica:

0 - Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Martínez (Shaw, m.46), Dalot; Tielemans (Mount, m.83), Mainoo, Fernandes; Diallo (Mbeumo, m.46), Dorgu (Lacey, m.70) y Zirkzee (Cunha, m.63).

4 - Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter; Sangaré, Janelt, Damsgaard (Jensen, m.70); Ouattara (Carvalho, m.87), Anthony (Diouf, m.87) y Wilson (Schade, m.53).

Goles: 0-1, m.19: Wilson; 0-2, m.32: Wilson; 0-3, m.82: Ajer; 0-4, m.92: Schade

Árbitro: Robert Jones amonestó a Martínez (m.35), Yoro (m.49) y Maguire (m.86) por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester).