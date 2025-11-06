logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presupuesto para Sedesore rebasa los 3,200 mdp

El incremento pasó del 20 al 30 por ciento

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Presupuesto para Sedesore rebasa los 3,200 mdp

Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado, presentó una propuesta presupuestal que pretende un aumento de 20 a 30 por ciento.

Asi lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de dicha dependencia estatal, quien no descartó, que a lo largo del año, se creen nuevos sistemas de asistencia, como sucedió con “Tu casa, tu apoyo”, impulsado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Indicó que el planteamiento del incremento, se debe al crecimiento del programa de Seguridad Alimentaria, donde se incorporarán productos de limpieza, idea surgida a partir de las inundaciones en la región Huasteca.

Expuso la importación y complejidad de todos los planes de apoyo a la población más vulnerable, dado que depende de la coordinación con otras instituciones, pues la Sedesore no es ejecutora de otra, sino operativa administrativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, la funcionaria estatal refirió que al año, la Sedesore administra más de 2 mil millones de pesos, destinados a la ejecución de todos programas sociales.

Para este año, el Congreso del Estado le autorizó un presupuesto de 3,213 millones 405 mil 654 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lanzan programa “San Luis en Bici”
Lanzan programa “San Luis en Bici”

Lanzan programa “San Luis en Bici”

SLP

Rolando Morales

Esto, pese a que no hay avances en el Plan Maestro de Ciclovías

Necesario actualizar normativa de hotelería
Necesario actualizar normativa de hotelería

Necesario actualizar normativa de hotelería

SLP

Martín Rodríguez

En 14 municipios no habrá aumento en tarifas de agua
En 14 municipios no habrá aumento en tarifas de agua

En 14 municipios no habrá aumento en tarifas de agua

SLP

Rolando Morales

Buscan asumir un compromiso de eficiencia y responsabilidad social ante la ciudadanía

Piden respetar el proceso por nueva dirección
Piden respetar el proceso por nueva dirección

Piden respetar el proceso por nueva dirección

SLP

Redacción