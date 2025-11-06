Presupuesto para Sedesore rebasa los 3,200 mdp

Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado, presentó una propuesta presupuestal que pretende un aumento de 20 a 30 por ciento.

Asi lo informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de dicha dependencia estatal, quien no descartó, que a lo largo del año, se creen nuevos sistemas de asistencia, como sucedió con “Tu casa, tu apoyo”, impulsado por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Indicó que el planteamiento del incremento, se debe al crecimiento del programa de Seguridad Alimentaria, donde se incorporarán productos de limpieza, idea surgida a partir de las inundaciones en la región Huasteca.

Expuso la importación y complejidad de todos los planes de apoyo a la población más vulnerable, dado que depende de la coordinación con otras instituciones, pues la Sedesore no es ejecutora de otra, sino operativa administrativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, la funcionaria estatal refirió que al año, la Sedesore administra más de 2 mil millones de pesos, destinados a la ejecución de todos programas sociales.

Para este año, el Congreso del Estado le autorizó un presupuesto de 3,213 millones 405 mil 654 pesos.