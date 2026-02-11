Se le va el tráiler y termina en llamas en la Valles-Tampico

CIUDAD VALLES.– Un tráiler terminó reducido a cenizas luego de avanzar sin conductor y estrellarse contra un árbol en la carretera libre Valles–Tampico.

El accidente ocurrió la noche de este martes en el kilómetro 7 de la carretera federal 70, a la altura del ejido San Felipe.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de un tractocamión acoplado a dos remolques tipo góndola —que se encontraban vacíos— se detuvo a un costado de la vía, en el tramo de Tamuín hacia Ciudad Valles, y descendió para comprar alimentos al otro lado de la carretera.

Mientras esperaba su pedido, observó que la unidad comenzó a avanzar por sí sola. Presuntamente no habría accionado el freno auxiliar, lo que permitió que el pesado vehículo se desplazara sin control.

El tráiler salió del camino y se impactó de frente contra un árbol de gran tamaño. Por fortuna, no colisionó con otros vehículos y el percance ocurrió a pocos metros de una zona habitada.

Tras el choque, la cabina comenzó a incendiarse. Vecinos y automovilistas alertaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego, aunque la cabina quedó completamente destruida. También brindaron apoyo paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y agentes de la Guardia Civil Estatal División Caminos.

No se reportaron personas lesionadas.