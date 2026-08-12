Reporta SSPC estatal, importante recuperación de autos robados

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal reportó una "cifra importante" de vehículos recuperados durante los operativos realizados en San Luis Potosí, aunque su titular, Jesús Juárez Hernández, reconoció que por ahora no cuenta con el número exacto de unidades localizadas.

El secretario explicó que las acciones de recuperación, corresponden principalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que concentra los procedimientos relacionados con los vehículos con reporte de robo. Sin embargo, señaló que la Guardia Civil Estatal (GCE) también participa en la localización de automóviles durante sus intervenciones.

"Sí tenemos una cifra importante de autos recuperados en la entidad potosina, aunque de momento no tengo el dato exacto de las unidades", declaró Juárez Hernández al ser cuestionado sobre los resultados de los operativos realizados durante el pasado fin de semana.

El funcionario agregó que algunos de los vehículos recuperados presentan modificaciones o alteraciones que buscan dificultar su identificación, mientras que otros son detectados por los agentes estatales durante distintos operativos y posteriormente se confirma que cuentan con reporte de robo.

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El dato toma relevancia debido a que el robo de vehículos continúa registrándose de manera constante en la entidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de este año se contabilizaron 372 robos de vehículos de cuatro ruedas, de los cuales 118 fueron cometidos con violencia y 254 sin violencia.

Marzo fue el mes con mayor incidencia, con 91 casos, seguido de febrero con 69; enero y abril registraron 58 cada uno, mayo 54 y junio 42. Con estos datos, la SSPC mantiene la participación de la GCE en los operativos de localización, mientras la FGE concentra las acciones formales para la recuperación de las unidades.