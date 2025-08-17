logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Privilegia Ayuntamiento uso de los autos: colectivo

Por Rolando Morales

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A

Tras el arranque del programa de bacheo y rehabilitación vial “Por Buen Camino” por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el colectivo Pedaleando SLP señaló que la administración municipal continua priorizando a los vehículos automotores por encima de la seguridad y accesibilidad de las personas. 

En su posicionamiento determinaron que la infraestructura de la obra pública impulsada por el Ayuntamiento capitalino mantiene un patrón de intervenciones que son realizadas de forma rápida y visibles enfocadas en automóviles sin transformar la movilidad cotidiana que proteja a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. 

Sobre el reciente programa municipal, el colectivo lo calificó como un esfuerzo populista, puesto que se mantiene centrado en el flujo vehicular sin pensar en el desplazamiento de todas las personas.

Afirman que esta visión contraviene la Ley General de Movilidad, la cual estipula una planificación integral que priorice los modos activos y sostenibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desertaron 8% de aspirantes a policía
Desertaron 8% de aspirantes a policía

Desertaron 8% de aspirantes a policía

SLP

Rubén Pacheco

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina
Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

SLP

Rolando Morales

Buscan regular la labor inmobiliaria
Buscan regular la labor inmobiliaria

Buscan regular la labor inmobiliaria

SLP

Ana Paula Vázquez

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional
Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

SLP

Samuel Moreno

Especialista detecta una falta de estrategia integral en el sector