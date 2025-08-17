Privilegia Ayuntamiento uso de los autos: colectivo

Tras el arranque del programa de bacheo y rehabilitación vial “Por Buen Camino” por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el colectivo Pedaleando SLP señaló que la administración municipal continua priorizando a los vehículos automotores por encima de la seguridad y accesibilidad de las personas.

En su posicionamiento determinaron que la infraestructura de la obra pública impulsada por el Ayuntamiento capitalino mantiene un patrón de intervenciones que son realizadas de forma rápida y visibles enfocadas en automóviles sin transformar la movilidad cotidiana que proteja a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.

Sobre el reciente programa municipal, el colectivo lo calificó como un esfuerzo populista, puesto que se mantiene centrado en el flujo vehicular sin pensar en el desplazamiento de todas las personas.

Afirman que esta visión contraviene la Ley General de Movilidad, la cual estipula una planificación integral que priorice los modos activos y sostenibles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí