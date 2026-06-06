logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Baja en participaciones retrasará pago a proveedores: Sefin

Sin embargo, García Vidal aseveró que las obras de infraestructura no se detendrán

Por Rubén Pacheco

Junio 06, 2026 01:24 p.m.
A
Ariana García Vidal / Foto: Pulso

Ariana García Vidal / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La disminución de financiamiento federal para San Luis Potosí generará mayor presión en la liquidez, disminución de participaciones a municipios y retraso de pagos a proveedores, admitió Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

      Por segundo mes consecutivo, en abril las participaciones federales enviadas a San Luis Potosí registraron una baja con respecto a 2025, lo que amplió la reducción financiera de 3.1 por ciento a 5.1 por ciento, reveló un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

      La funcionaria estatal admitió que la entidad potosina sufrió la disminución de la administraciones federales, sin embargo, matizó que se trató de un efecto negativo sufrido por todos los estados del país.

      En entrevista, García Vidal asumió que el Gobierno del Estado deberá administrar más los recursos estatales, a fin de lograr salir de todos los compromisos acordados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aseveró que los proyectos ejecutivos como obras de infraestructura no se detendrán, sin embargo, sí habrá retraso en los depósitos a proveedores, por ende, será necesario negociar y establecer acuerdos.

      LEA TAMBIÉN

      A la baja, partida federal para SLP

      En abril, recorte de las participaciones se amplió a 565.5mdp; en términos reales, valor de la partida cayó 8.9%

      Subrayó que los ahorros o ingreso propio se genera de forma mensual y no se destinan para cubrir pendientes financieros, tales como pagos a proveedores.

      "Tenemos malas noticias ahí (presupuesto federal por concepto de participaciones), pero es un tema federal y nos dio a todos los estados. Este mes... bueno en términos generales la federación no recaudó los ingresos que necesitaba", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Baja en participaciones retrasará pago a proveedores: Sefin
      Baja en participaciones retrasará pago a proveedores: Sefin

      Baja en participaciones retrasará pago a proveedores: Sefin

      SLP

      Rubén Pacheco

      Sin embargo, García Vidal aseveró que las obras de infraestructura no se detendrán

      AMOTAC-SLP se unirá a movilización nacional el 24 junio
      AMOTAC-SLP se unirá a movilización nacional el 24 junio

      AMOTAC-SLP se unirá a movilización nacional el 24 junio

      SLP

      Samuel Moreno

      Exigirán combate a los robos, regular servicios y agilizar permisos para el sector del autotransporte

      Comercio soledense ya se beneficia por el Mundial
      Comercio soledense ya se beneficia por el Mundial

      Comercio soledense ya se beneficia por el Mundial

      SLP

      Flor Martínez

      Héctor Xavier Andrade confía en que el torneo impulse a la economía local

      Ochoa Limón debe recibir el beneficio de la duda: Badillo
      Ochoa Limón debe recibir el beneficio de la duda: Badillo

      Ochoa Limón debe recibir el "beneficio de la duda": Badillo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La ahora titular de la CEPC ha desempeñado cargos tanto en el ámbito legislativo como en espacios de gobierno municipal