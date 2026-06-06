Baja en participaciones retrasará pago a proveedores: Sefin

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La disminución de financiamiento federal para San Luis Potosí generará mayor presión en la liquidez, disminución de participaciones a municipios y retraso de pagos a proveedores, admitió Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Por segundo mes consecutivo, en abril las participaciones federales enviadas a San Luis Potosí registraron una baja con respecto a 2025, lo que amplió la reducción financiera de 3.1 por ciento a 5.1 por ciento, reveló un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La funcionaria estatal admitió que la entidad potosina sufrió la disminución de la administraciones federales, sin embargo, matizó que se trató de un efecto negativo sufrido por todos los estados del país.

En entrevista, García Vidal asumió que el Gobierno del Estado deberá administrar más los recursos estatales, a fin de lograr salir de todos los compromisos acordados.

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Aseveró que los proyectos ejecutivos como obras de infraestructura no se detendrán, sin embargo, sí habrá retraso en los depósitos a proveedores, por ende, será necesario negociar y establecer acuerdos.

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Subrayó que los ahorros o ingreso propio se genera de forma mensual y no se destinan para cubrir pendientes financieros, tales como pagos a proveedores.

"Tenemos malas noticias ahí (presupuesto federal por concepto de participaciones), pero es un tema federal y nos dio a todos los estados. Este mes... bueno en términos generales la federación no recaudó los ingresos que necesitaba", concluyó.