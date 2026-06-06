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Belinda genera expectativa con anuncio para Toy Story 5

Compartió una imagen con personajes y anunció una sorpresa para el estreno

Por El Universal

Junio 06, 2026 01:42 p.m.
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Foto: FB Belinda

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      Belinda dejó a sus seguidores intrigados luego de publicar una fotografía con referencias a "Toy Story" y anunciar que está por cumplir un "sueño hecho realidad".

      Anuncio de Belinda sobre sorpresa en Toy Story 5

      Este sábado 6 de junio, la intérprete compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que se observa un parque y, colgando de la rama de un árbol, una llanta que funciona como columpio. En ella aparecen Buzz Lightyear, la vaquerita Jessie y otros personajes del universo de la cinta animada, como si estuvieran balanceándose entre los árboles.

      "¡El lunes les tengo una sorpresa brutal! (...) ¡¡¡Adivinen!!!", escribió la cantante junto a la publicación.

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      Participación de artistas en Toy Story 5

      En los últimos días se ha revelado la participación de diversos artistas en la película, ya sea a través del doblaje o de colaboraciones especiales. Entre ellos figuran el productor argentino Bizarrap y Bad Bunny, quienes formarán parte del elenco de voces en español de la próxima cinta de Disney y Pixar, además de la actriz Penélope Cruz.

      Sin duda, una de las noticias que más expectativa generó es la relacionada con la banda sonora. Hace unas semanas se confirmó que Taylor Swift interpretaría uno de los temas principales de la película.

      Ayer, la estrella pop finalmente estrenó la canción "I Knew It, I Knew You", con la que regresa a sus raíces country y que apuesta por un tono nostálgico inspirado en Jessie.

      En sus redes sociales, Taylor compartió que es fanática de la franquicia desde los cinco años, por lo que escribir una canción para la película representó una experiencia muy especial.

      "Escribimos esto con muchísima adoración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia", expresó.

      La cantante también agradeció al cineasta y actor de voz Andrew Stanton por imaginarla como parte de la quinta entrega de la saga y por invitarla a sumarse a "Toy Story 5."

      Como regalo para sus seguidores, la intérprete de "Blank Space" acompañó el lanzamiento con un video que reúne imágenes de su infancia vestida de vaquerita. En las escenas se le ve caminar haciendo sonar los tacones de sus botas, con atuendo inspirado en el lejano oeste.

      La cinta, dirigida por Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 18 de junio.

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