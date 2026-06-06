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AMOTAC-SLP se unirá a movilización nacional el 24 junio

Exigirán combate a los robos, regular servicios y agilizar permisos para el sector del autotransporte

Por Samuel Moreno

Junio 06, 2026 12:53 p.m.
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AMOTAC-SLP se unirá a movilización nacional el 24 junio
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      La delegación de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) en San Luis Potosí participará en la movilización nacional convocada para el próximo 24 de junio, mediante la cual, operadores y concesionarios de transporte de carga, turismo y pasaje exigirán al Gobierno Federal soluciones a diversos problemas que afectan al sector en todo el país.

      De acuerdo con el aviso emitido por la organización, la protesta se realizará de manera simultánea en los 32 estados de la República a partir de las 07:00 horas, por lo que transportistas potosinos se unirán a las acciones programadas para demandar mejores condiciones de seguridad en las carreteras, así como atención a diversos rezagos administrativos y regulatorios.

      Entre las principales exigencias se encuentra el combate a los robos y actos de violencia que enfrentan diariamente los operadores en las vías federales, además de la regulación de los servicios de grúas, la eliminación de permisos municipales que limitan el acceso a ciertas ciudades y la agilización de trámites pendientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

      Asimismo, los integrantes de AMOTAC demandan la aplicación de tarifas oficiales para el transporte federal, la regularización de unidades que permanecen sin placas o documentación debido a retrasos administrativos y la revisión de disposiciones legales que, aseguran, afectan la operación de algunos segmentos del gremio transportista.

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      La organización advirtió que, de no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades federales, los manifestantes podrían emprender una marcha lenta con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. En el caso de San Luis Potosí, la participación de la delegación estatal formará parte de una estrategia nacional para visibilizar las problemáticas que enfrenta el sector y presionar por soluciones concretas.

      Los transportistas sostienen que, pese a la importancia económica de su actividad para el movimiento de mercancías y personas, continúan enfrentando condiciones adversas que afectan la rentabilidad y seguridad de su trabajo, por lo que consideran necesaria una movilización coordinada a nivel nacional para hacer escuchar sus demandas.

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