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Comercio soledense ya se beneficia por el Mundial

Héctor Xavier Andrade confía en que el torneo impulse a la economía local

Por Flor Martínez

Junio 06, 2026 12:42 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 representaría una oportunidad económica para comercios y restaurantes de Soledad, ante el incremento en el consumo de productos relacionados con el torneo y las reuniones de aficionados para seguir los partidos.

      Así lo señaló el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, quien consideró que aunque los encuentros se disputarán en ciudades sede, el ambiente mundialista se vivirá en todo el país, lo que podría traducirse en una mayor actividad comercial.

      Indicó que actualmente ya comienza a observarse la compra de artículos alusivos al Mundial, como camisetas, gorras, lentes y otros accesorios, tendencia que prevé aumente conforme se acerque el inicio de la competencia.

      Destacó que uno de los sectores que podría obtener mayores beneficios es el restaurantero, ya que muchas personas acostumbran reunirse en establecimientos para ver los partidos, principalmente los de la Selección Mexicana, lo que también genera movimiento en otros negocios locales.

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      En ese sentido, dijo que el municipio, por parte del área de Deportes, realizará actividades deportivas, culturales y espacios de convivencia para que la población pueda disfrutar de la justa mundialista.

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