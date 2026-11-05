Reportan una sobreoferta de cempasúchil

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La producción de cempasúchil registró un incremento este año lo que provocó que algunos agricultores de Soledad de Graciano Sánchez, se quedaran con parte de la cosecha sin vender debido a la saturación de los mercados durante los días previos al Día de Muertos, informó Eduardo Maza Martínez, productor de Palma de la Cruz.

Incremento en producción y saturación del mercado

Explicó que, en su caso, la venta fue favorable pues logró comercializar aproximadamente el 97% de la flor que cultivó en una superficie de cinco hectáreas.

No obstante, quedaron alrededor de mil 500 metros cuadrados de producción sin vender, una cantidad que consideró mínima en comparación con el total cosechado.

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Técnicas de cultivo y control de floración

Señaló que no es habitual que les quede flor ya que en años anteriores la producción resultaba insuficiente para atender la demanda. Sin embargo, este 2026 fue diferente, pues, además del incremento en la producción, algunos agricultores no lograron que la flor estuviera lista para su comercialización.

Esta situación, dijo el productor agrícola, favoreció a quienes comenzaron a vender antes; en su caso, comenzó a vender desde el 19 de octubre, días antes de las fechas de mayor demanda, debido a que logró controlar los tiempos de floración mediante técnicas de cultivo. Esto le permitió sacar la producción de manera gradual y evitar que la mayor parte de su cosecha coincidiera con los días de mayor saturación en el mercado.