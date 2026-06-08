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Triunfo en Coahuila muestra que el PRI esta fuerte: Rocha

La presidenta estatal del PRI resaltó la confianza ciudadana y el trabajo de gobiernos priistas

Por Samuel Moreno

Junio 08, 2026 10:32 a.m.
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Sara Rocha Medina / Foto: Pulso

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      Tras el triunfo obtenido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones legislativas de Coahuila, donde consiguió las 16 diputaciones locales en disputa con poco más del 55 por ciento de la votación, la presidenta estatal del partido y diputada local de San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, afirmó que el resultado representa un mensaje de alcance nacional sobre la vigencia y fortaleza de ese instituto político.

      La dirigente priista sostuvo que el refrendo electoral alcanzado en Coahuila demuestra que el PRI mantiene la confianza ciudadana en aquellos estados donde sus gobiernos ofrecen resultados tangibles. Atribuyó el respaldo electoral al trabajo realizado por las administraciones emanadas de su partido y a la cercanía con la población.

      "Es un mensaje nacional. El PRI no se ha equivocado y seguirá fortaleciendo sus estructuras en San Luis Potosí. Este triunfo no nada más es de los priistas, es de Coahuila y del trabajo que hacen los gobiernos priistas que saben gobernar y responderle a la ciudadanía con realidades y obras", expresó.

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      Rocha Medina destacó además el trabajo del gobierno estatal, de los alcaldes y de la estructura partidista coahuilense, al considerar que los resultados electorales reflejan el respaldo ciudadano a una forma de gobierno basada en resultados. Asimismo, agradeció la participación de los votantes y aseguró que el partido continuará fortaleciendo su presencia territorial en todo el país.

      En el contexto de la preparación rumbo a los próximos procesos electorales, la legisladora señaló que el PRI buscará consolidar sus estructuras para competir con mayor fortaleza y afirmó que el partido está en condiciones de contender por sí solo, aunque mantiene disposición para construir alianzas políticas cuando las circunstancias lo permitan.

      Respecto a la posibilidad de concretar coaliciones en San Luis Potosí de cara a la elección de 2027, Rocha Medina aseguró que el PRI no descarta acuerdos con otras fuerzas políticas, incluido el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, dejó en claro que existe una única excepción en la política de alianzas del partido.

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