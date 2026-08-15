Productores comienzan la segunda siembra de elote

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Productores de elote en Soledad de Graciano Sánchez ya comenzaron con la siembra de la segunda cosecha del año, la cual deberá estar lista a más tardar en octubre, antes de que las bajas temperaturas puedan afectar el cultivo.

El director de Desarrollo Rural y Agropecuario Octaviano Velázquez Castro explicó que actualmente los productores se encuentran en la etapa de almácigo y comenzaron a preparar las tierras para continuar con la siembra. Para este segundo ciclo utilizan una semilla de menor tiempo de desarrollo, con la intención de que el elote pueda cosecharse en aproximadamente tres meses.

Indicó que el Ayuntamiento, a través del departamento del que está al frente, entregó una parte de la semilla a los productores y otra tuvo que ser adquirida por ellos. La variedad utilizada en esta etapa es distinta a la de la primera cosecha, ya que se busca reducir el periodo de crecimiento ante la cercanía de la temporada de frío.

El elote que se produce en el municipio no se queda únicamente en los puntos de venta locales. Parte de la cosecha llega a la Central de Abasto, desde donde es trasladada a otros estados, entre ellos Nuevo León y Tamaulipas, sostuvo.

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Otra parte es aprovechada por productores ganaderos de Soledad, quienes utilizan el cultivo como alimento para el ganado lechero y de engorda. Incluso el producto que no se comercializa como elote fresco se muele y se almacena en silos para posteriormente utilizarlo como alimento.

Finalmente, dijo que hasta ahora no se tiene una cifra precisa de la cantidad de toneladas que se obtuvieron por hectárea durante la primera cosecha ni de la que se espera obtener en la segunda. Esto se debe a que los productores trabajan el cultivo en diferentes etapas y pueden alcanzar hasta una tercera cosecha, por lo que los datos de rendimiento todavía están en proceso de recopilación.