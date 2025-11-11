Profesoras de Derecho denuncian inseguridad

Profesoras-investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), mediante un escrito entregado en la Rectoría, expresaron su preocupación por la reciente inseguridad y violencia que han afectado a su comunidad académica y en especial a las y los estudiantes, además de lamentar que se mantengan actitudes de misoginia al interior de la Universidad.

En rueda de prensa, las docentes narraron que en una sesión informativa realizada en la Facultad el pasado 5 de noviembre, una de ellas fue víctima de humillación pública al ser abucheada por aportar sus puntos de vista en los temas que se estaban tratando, lo que ocurrió por parte de un público masculino en su mayoría y ante lo cual, el director interino Jesús Javier Delgado Sam no tuvo intervención alguna para frenar la agresión en contra de la docente.

También se narró que, en esa reunión, Delgado Sam no presentó plan de acción alguno para atender la necesidad urgente de garantizar la seguridad de las y los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos al interior y exterior de la Facultad de Derecho. En el escrito dirigido a la Rectoría y al Consejo Directivo Universitario, así como al presidente municipal de la capital y al gobernador del estado, las quejosas proponen diversas medidas de seguridad de aplicación inmediata; capacitación en temas de perspectiva de género y derechos humanos, y la promoción de una “cultura universitaria

de corresponsabilidad”.

A las autoridades de gobierno, pidieron que cumplan sus obligaciones de prevención y vigilancia en torno a las instalaciones universitarias, pero con pleno respeto a la autonomía de la institución.

Aclararon que no buscan ser disidentes ni generar más violencia al interior de la

Facultad. Negaron ser simpatizantes de alguna corriente político - partidista y recalcaron que lo que desean es generar un debate inteligente y constructivo que abone a crear mejores condiciones para el proceso de enseñanza - aprendizaje y para la seguridad de la comunidad universitaria.