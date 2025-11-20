logo pulso
FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Promueven juicio contra P. Aradillas

Indignación en Villa de Pozos por designación de diputada en Concejo Municipal: habitantes promueven juicio por derechos político-electorales.

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
Promueven juicio contra P. Aradillas

Ocho habitantes de Villa de Pozos, promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto mediante el cual, el Congreso del Estado, designó a la diputada Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal del nuevo municipio.

El escrito recibido el 19 de noviembre de 2025 en la Oficialía Mayor del Congreso y en el Tribunal Estatal Electoral (TEE) señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, por haber aprobado la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo a la presidencia del Concejo Municipal.

Los promoventes acusan que el Congreso no observó el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal no fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que se vulnera la prohibición establecida en el artículo 118, fracción IX, de la Constitución del Estado, que impide designaciones de personas con cargo legislativo en órganos municipales.

El recurso está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, Ma. de los Ángeles Flores Martínez, quien ha tenido participación en órganos electorales y por Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morúa.

